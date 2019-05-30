«Сакральный акт»: как Зеленского готовят к премьерному визиту в Брюссель

Киев, , 11:06 — REGNUM В ходе первого зарубежного визита Владимира Зеленского в Брюссельлидеры ЕС хотят понять, как видит дальнейшую евроинтеграцию новый президент Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

«Руководство Евросоюза и НАТО на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудит стратегические вопросы отношений с Украиной: то, какими их видит новый глава государства», — отметила дипломат.

Что касается собеседников Зеленского, как отметила Зеркаль, у президента Украины будет очень насыщенный график: встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также еврокомиссарами, топ-чиновниками и «еще с двумя президентами».

Представитель МИД Украины подчеркнула, что Киев очень серьезно готовится к этому визиту:

«Мы готовим ему (Зеленскому) тезисы, направленные на то, как мы видим дальнейшее развитие отношений с ЕС, какие задачи стоят на саммит Украина-ЕС, что именно мы будем делать в течение следующего периода, и как он видит развитие отношений».

ИА REGNUM отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Брюссель 4 июня.

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем комментарии отметил, что с 2014 визит президента Украины в Брюссель превратился в «сакральный акт».

«С 2014 визит президента Украины в Брюссель превратился в сакральный акт. Поэтому очень правильное решение. Сигнал — евроинтеграция — приоритет №1. ЕС, хоть и переживает темные времена внутри и в мире, но другого ЕС у нас нет. Поэтому надо двигаться дальше. Держа США и Китай в голове», — комментирует украинский дипломат.