Представители Индонезии и Палестины провели переговоры в Иордании

Амман, , 11:09 — REGNUM Заместитель спикера Совета народных представителей Индонезии Фахри Хамза в сопровождении нескольких членов парламента встретился с представителями Палестинского национального совета (ПНС) Зухаиром Ращядом, сообщает Antaranews.

В конце мая Фахри Хамза совершил рабочий визит в Амман (Иордания), который был направлен на укрепление межпарламентского сотрудничества между Индонезией и Иорданией. В ходе визита заместитель спикера Совета народных представителей Индонезии также встретился с Зухаиром Ращядом.

В ходе обеих встреч Фахри Хамза подчеркнул, что правительство и народ Индонезии всегда будут поддерживать Палестину в борьбе за независимость.

«Независимость Палестины является долгом индонезийского народа, который не был погашен», — заявил Фахри Хамза во время встречи.

Индонезийская сторона попросила правительство Иордании облегчить условия для увеличения потока туристов из Индонезии, включая привлекательные турпакеты и открытие прямых рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди назвала три пункта, которые помогут разрешить палестинский вопрос

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