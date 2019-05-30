Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Грузии вновь заговорили об экстрадиции Саакашвили на родину

Политика

Политик заочно осуждён по нескольким делам и находится в розыске

В Грузии вновь заговорили об экстрадиции Саакашвили на родину
Саакашвили и галстук

Тбилиси, 30 мая 2019, 11:03 — REGNUM  Грузия может поднять вопрос об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Украины. Об этом заявил член грузинского парламента Нукри Кантария, сообщило 30 мая издание Грузия Online.

«Считаю абсолютно логичным, что, когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — прокомментировал парламентарий возвращение Саакашвили на Украину.

С его мнением согласны многие представители парламентского большинства Грузии.

«Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться», — рассказал журналистам депутат Акакий Зоидзе.

Напомним, в Грузии против экс-президента страны возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них Саакашвили заочно осуждён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, которого тот был лишён в начале 2018 года. Эксперты уверены, что в будущем Зеленский ещё пожалеет о своём решении.

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