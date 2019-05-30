Четверг, 30 Мая 2019 года
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Мадуро поблагодарил Норвегию за усилия по организации диалога в Осло

Политика

Первая встреча властей Венесуэлы с оппозицией состоялась в Осло 16 мая

Мадуро поблагодарил Норвегию за усилия по организации диалога в Осло
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 30 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Норвегию за усилия по организации второй встречи между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Об этом Мадуро написал на своей странице в Twitter.

«Выражаю благодарность норвежскому правительству за его усилия для успешного проведения второй встречи по диалогу в Осло», — написал Мадуро.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Осло состоялись переговоры между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее Мадуро предложил проамериканской оппозиции провести выборы в Национальную ассамблею страны. По мнению венесуэльского лидера, выборы явно покажут, на чьей стороне народ страны.

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Политический кризис в Венесуэле
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