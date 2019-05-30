Зеленский проведёт ряд зарубежных встреч — МИД Украины

Киев, , 10:52 — REGNUM В ходе первого зарубежного визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский встретится со многими политиками, которые наблюдают за Украиной, заявила 30 мая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире украинского «Пятого канала».

По ее словам, Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и другими европейскими чиновниками и политиками.

На встречах президент Украины планирует поднять вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также проведения реформ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор внешнеполитической службы Европейского союза по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг заявил, что визит Зеленского в Брюссель запланирован на начало июня 2019 года.

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