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Зеленский проведёт ряд зарубежных встреч — МИД Украины

Политика

Глава государства обсудит с еврочиновниками ситуацию в Донбассе и украинские реформы

Зеленский проведёт ряд зарубежных встреч — МИД Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 30 мая 2019, 10:52 — REGNUM  В ходе первого зарубежного визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский встретится со многими политиками, которые наблюдают за Украиной, заявила 30 мая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире украинского «Пятого канала».

По ее словам, Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и другими европейскими чиновниками и политиками.

На встречах президент Украины планирует поднять вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также проведения реформ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор внешнеполитической службы Европейского союза по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг заявил, что визит Зеленского в Брюссель запланирован на начало июня 2019 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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