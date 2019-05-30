Меркель выступит на выпускном вечере в Гарвардском университете

Кембридж , США, , 10:45 — REGNUM 30 мая канцлер Германии Ангела Меркель выступит с речью на выпускном вечере в одном из элитных учебных заведений США — в Гарвардском университете, передает канал n-tv.

Послушать речь канцлера в Кембридже соберутся около 20 тыс. выпускников университета, их близкие, а также бывшие и действующие преподаватели. Гарвард ожидает появления Меркель с нетерпением. Приглашение ей было выслано 7 декабря 2018 года, в день ее ухода с поста председателя «Христианско-демократического союза». К прибытию Меркель университет разместил на своей сайте хвалебную статью «Ангела Меркель: ученый, который стал мировым лидером» и видео-анонс ее выступления, в котором она названа «де-факто лидером Европы».

«Это не будет классической политической речью. Это будет речь, которая приблизит мою жизнь к студентам, и они смогут извлечь из нее уроки», — сказала сама Меркель.

До Ангелы Меркель в стенах Гарвадского университета выступали ее предшественники на посту канцлера — Конрад Аденауэр (1955), Хельмут Шмидт(1979) и Гельмут Коль (1990), атакже федеральный президент ФРГ Рихард фон Вайцзекер (1987).