Четверг, 30 Мая 2019 года
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Из Сирии возвращены 156 граждан Узбекистана

Политика

По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей

Ташкент, 30 мая 2019, 10:33 — REGNUM  Гуманитарная операция «Добро» успешно проведена правительством Узбекистана в священный месяц Рамадан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей, возвращены на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. 30 мая они специальным авиарейсом доставлены в Ташкент», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что этим людям, по заблуждению покинувшим Узбекистан, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь.

«Будут созданы необходимые условия для возвращения их к нормальной мирной жизни и интеграции в общество, доступа к образовательным и другим социальным программам, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства», говорится в документы

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Внешняя политика Узбекистана
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