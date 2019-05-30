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Мюллер ушел в отставку, «молясь и надеясь»: конгрессмен Дежарле

Политика

Спецпрокурор отметил, что в США не принято обвинять действующего президента в совершении федерального преступления

Вашингтон, 30 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского дела», ушел в отставку под влиянием демократов, полагает конгрессмен-республиканец Скотт Дежарле. Этим предположением от делится на своей странице в твиттере 30 мая.

Отвечая на высказывание оппозиционного комментатора Шона Дэвиса, что Мюллер — коррупционер, не заинтересованный в верховенстве закона, Дежарле предложил задуматься о мотивации спецпрокурора.

«Скорее всего, Роберт Мюллер почувствовал давление со стороны демократов, угрожавших ему повестками в суд, и почувствовал себя вынужденным немного дольше раздувать свои теории заговора. И закончил пресс-конференцию, молясь и надеясь, что они оставят его в покое!»

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об отставке 29 мая. Комментируя расследование, которое проводила его команда в отношении Дональда Трампа и «руки Москвы» на выборах 2016 года, он сказал, что сговора не было, но «вмешательство» было.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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