В разборки мэрии Якутска и «Водоканала» вмешалась городская Счётная палата

Якутск, , 10:33 — REGNUM Счётная палата Якутска сочла неправомерным распоряжение главы города Сарданы Авксентьевой, которым она предписала направить на другие нужды 100 млн рублей, заложенных в городском бюджете на приобретение части акций АО «Водоканал». Надзорное ведомство подчёркивает, что решения о выделении или перенаправлении средств должны приниматься только гордумой столицы республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа Якутска.

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Вопрос о переносе выплаты транша «Водоканалу» за выкуп акций с 2019 на 2020 год будет рассмотрен постоянной комиссией по бюджетно-экономической политике 4 июня. В комментарии к заседанию председатель комиссии Сергей Черных попросил не политизировать произошедшее, назвав его обычным процедурным моментом в работе Гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава столицы Якутии Сардана Авксентьева обратилась к спикеру городской думы Альберту Семёнову с письмом, в котором констатировала возможность возникновения конфликта интересов в законодательном органе. По мнению мэра, к такому развитию событий может привести лоббирование депутатом гордумы и директором АО «Водоканал» Анатолием Кырджагасовым выделения 100 млн рублей из бюджета Якутска на выкуп акций этой компании. Сардана Авксентьева уверена, что Анатолий Кырджагасов не должен инициировать покупку акций «Водоканала» мэрией Якутска, поскольку является директором предприятия-выгодоприобретателя.

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Напомним, что решение не тратить в 2019 году 100 млн рублей из городского бюджета на выкуп акций АО «Водоканал» было принято руководством горадминистрации Якутска в начале мая. По словам Сарданы Авксентьевой, сэкономленные деньги будут направлены на более насущные нужды города, в первую очередь на внутриквартальное благоустройство. Политолог Виталий Обедин считает сделку по покупке акций «Водоканала» навязанной городу и абсолютно абсурдной на фоне того, что от приобретённых акций город не будет получать дивиденды, а доля их слишком мала, чтобы иметь возможность влиять на работы компании.

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