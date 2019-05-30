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В США за год заблокировали $216 млн активов стран — спонсоров терроризма

Политика

В их числе оказались Сирия, Иран и Северная Корея

Вашингтон, 30 мая 2019, 10:10 — REGNUM  В Соединённых Штатах в 2018 году в рамках программ по борьбе с международными террористическими организациями было заблокировало примерно $46 млн. Об этом сообщается в ежегодном докладе ведомства, направленном в Конгресс США. Годом ранее эта сумма составляла $43,6 млн.

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«Приблизительно $216,83 млн активов, связанных с тремя странами — спонсорами терроризма были заблокированы в 2018 году в соответствии с принятыми Соединенными Штатами экономическими санкциями», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

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Уточняется, что в 2018 году в США были заблокировали активы Ирана на сумму $107,41 млн, Сирии — $35,07 млн, КНДР — $74,36 млн. Для сравнения, в 2017 году сумма заблокированных средств этих стран, которые Вашингтон рассматривает в качестве стран — спонсоров террористов, составляла $201,53 млн (($104,5 млн, $33,63 млн и $63,4 млн соответственно).

Добавим, что в 2017 году в этом списке фигурировал и Судан, которого нет среди стран с заблокированными в США активами в 2018 году.

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