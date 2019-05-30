Глава МИД Турции: мирный договор без создания Палестины будет отвергнут

Анкара, , 09:56 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что любой мирный договор между Израилем и Палестиной, не признающий создания палестинского государства, будет отклонен, сообщает 30 мая Anadolu Ajansi.

«Я уверен, что любой мирный договор, который не предусматривает создания независимого палестинского государства, обязательно будет отвергнут Организацией исламского сотрудничества (ОИС)», — подчеркнул Чавушоглу на саммите ОИС.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Бахрейне должен пройти саммит, на котором США представят свой план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

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