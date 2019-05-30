Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Хакасии вступил в должность новый уполномоченный по правам человека

Политика

Эту должность занял Андрей Шулбаев

Абакан, 30 мая 2019, 09:48 — REGNUM  На девятой сессии Верховного совета (парламента) Хакасии официально вступил в должность уполномоченный по правам человека в республике Андрей Шулбаев. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в региональном правительстве.

Уточняется, что депутаты проголосовали за назначение Шулбаева практически единогласно. Воздержался один человек.

Кандидатура нового омбудсмена была согласована с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ. Шулбаев приступил к исполнению своих обязанностей с 30 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченным по правам человека в Хакасии был Александр Чистотин. В июле 2018 года он ушёл из жизни.

Справка: Андрей Шулбаев родился 20 октября 1979 года в городе Абакане. В 2001 году окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова. Начал свою карьеру с должности специалиста-юристконсульта. С 2011 по 2019 год был заместителем министра социальной защиты Хакасии.

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