Четверг, 30 Мая 2019 года
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Еврокомиссар рекомендовал начать переговоры о вступлении Албании в ЕС

Политика

ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры

Брюссель, 30 мая 2019, 09:47 — REGNUM  Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении этих двух государств в состав Европейского союза, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

«Мы подтверждаем свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении наших партнеров — Албании и Северной Македонии», — заявил Хан во время выступления в Европарламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Еврокомиссии заявили, что намерены ускорить процедуру вступления в ЕС ряда стран Западных Балкан. Так, наибольшими шансами на вступление в Евросоюз к 2025 году обладают Сербия и Черногория, а также Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово.

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Расширение Евросоюза на страны Западных Балкан
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