Малайзия намерена укреплять связи с Индонезией по пяти направлениям

Джакарта, , 09:49 — REGNUM Правительство Малайзии объявило о пяти направлениях по укреплению двусторонних отношений с Индонезией, сообщает Sindonews.

Инициативы по укреплению двусторонних отношений были озвучены послом Малайзии в Индонезии Зайналом Абидином Бакаром на совместном мероприятии в посольстве Малайзии в Джакарте.

Посол Малайзии заявил, что отношения между двумя странами похожи на романтические.

«Есть приливы и отливы. Есть симпатии и горе. Есть смех и слезы», — заявил он во время выступления в посольстве Малайзии в Джакарте.

По словам Бакара, первый план действий заключается в укреплении отношений между лидерами двух стран. Второй — углубить рабочие отношения между правительствами Индонезии и Малайзии. Третий — усилить военное сотрудничество и взаимодействие в области безопасности.

«От терроризма до торговли наркотиками и людьми. С этим мы должны бороться вместе», — пояснил посол Малайзии.

Четвертый план действий касается поощрения торговых и деловых отношений, увеличение межгосударственных инвестиций и укрепление сотрудничества в сфере экономики.

«Мы должны преодолеть и уменьшить двусторонние торговые барьеры. Халяль-индустрия также должна улучшить и укрепить двусторонние связи, чтобы затем доминировать на мировом рынке», — заявил посол Малайзии.

Пятый план действий относится к укреплению отношений между людьми. По словам дипломата, отношения сложнее всего поддерживать среди 264 млн жителей Индонезии и 32 млн жителей Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии, Малайзии и Таиланда договорились сократить экспорт натурального каучука, чтобы остановить падение мировых цен на этот товар.

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