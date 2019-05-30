Президент ЮАР сформировал новое правительство

Кейптаун, , 09:54 — REGNUM Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сформировал новое правительство, в которое вошло много молодых людей, а также лидер оппозиции. Об этом сообщает 30 мая Anadolu Ajansi.

В свой новый кабинет, что вызвало удивление, Рамафоса включил значительное количество молодых людей, а также лидера оппозиционной партии Патрисию Де Лилль, которая займет должность министра общественных работ и инфраструктуры.

«Впервые в истории нашей страны половина всех министров — это женщины», — также отметил Рамафоса, выступая на телевидении.

Напомним, 66-летний президент ЮАР был приведен к присяге 25 мая 2019 года. Он стал шестым главой государства. Количество министров в его кабинете сократилось с 38 до 36.

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