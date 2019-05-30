Китай обвинил США в экономическом терроре и травле

Пекин, 30 мая 2019, 09:34 — REGNUM Власти США применяют против других стран «протекционистскую дубину» и развязывают путем экономического терроризма торговые войны. Об этом заявил 30 мая на специальном брифинге замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против торговых санкций, пошлин и «протекционистской дубины». Умышленное разжигание торговых конфликтов он назвал откровенным экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей, комментируя недавние шаги американской администрации.
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Китайский дипломат подчеркнул, что победителей в торговых войнах не бывает, все стороны обязательно понесут ущерб. Подобные конфликты негативно влияют на мировую экономику, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM Китай и США продолжают вводить в отношении друг друга торговые ограничения, тогда как консультации по этим вопросам пока не дали результата. Так, с 10 мая США ввели пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на $200 млрд, а Китай пообещал ответные меры.
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