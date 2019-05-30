Четверг, 30 Мая 2019 года
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Глава МИД Турции обеспокоен ситуацией в индийском штате Джамму и Кашмир

Политика

Турция желает мира

Анкара, 30 мая 2019, 09:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил глубокую обеспокоенность относительно ситуации в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом 30 мая дипломат сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Турция искренне желает того, чтобы проблема Кашмира была решена мирным путем на основе резолюций СБ ООН, а также в соответствии с чаяниями народа Кашмира», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, регион Джамму и Кашмир населяют в основном люди, исповедующие ислам, в отличие от остальной части Индии, религиозная специфика региона порождает протестные настроения, в том числе и сепаратистские.

Официальный Нью-Дели обвиняет Пакистан в поддержке протестных акций и даже террористических актов, что ведет к напряженности между двумя ядерными державами, обостряя ситуацию в регионе.

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Внешняя политика Турции
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