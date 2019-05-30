Жители Германии потребовали снизить НДС на товары женской интимной гигиены

Берлин, , 09:30 — REGNUM Более 81 тыс. жителей Германии за четыре недели подписали петицию с требованием снизить высокую ставку НДС на товары женской гигиены — прокладки, тампоны и менструальные чаши. Для обязательного рассмотрения петиции комитетом бундестага необходимо набрать 50 тыс. подписей, пишет газета Zeit-Online 30 мая.

На данный момент ставка НДС на эти товары составляет 19%. Авторы петиции требуют отнести гигиенические принадлежности к товарам первой необходимости, которые облагаются льготным налогом в размере 7%. «Женский цикл неизбежен», и эти товары «не являются роскошью и не должны облагаться столь высоким налогом», говорится в тексте.

Отмечается, что высокая налоговая ставка дискриминирует женщин.

Петицию поддержал ряд общественных деятелей и звезд Германии. Онлайн-журнал Neon и стартап Unicorn запустили в поддержку хэштег #KeinLuxus («не роскошь»).