Курды в Ираке намерены настаивать на референдуме по спорным территориям

Багдад, , 09:17 — REGNUM Курдская фракция в парламенте Ирака собрала подписи необходимые для формирования комитета в поддержку осуществления 140-й статьи конституции. Об этом, как передает Kurdistan24, говорится в заявлении курдского парламентария от Патриотического союза Курдистана Маран Али.

«Реализация данной статьи послужит на пользу всем жителям Ирака, а не только курдам», — сказал он.

Напомним, 140-я статья конституции Ирака гласит о необходимости решения проблем спорных территорий, в частности провинции Киркук, путем референдума. Несмотря на это, плебисцит так и не проводился, а регион остается под контролем Багдада.

Власти Иракского Курдистана обвиняют чиновников провинции в насильственной «арабизации» региона, проявляющейся в вытеснении курдов с их земель под надуманными предлогами.

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