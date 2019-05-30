Франция и Мадагаскар возобновят переговоры о статусе «рассеянных островов»

Париж, , 08:59 — REGNUM Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина и глава Франции Эммануэль Макрон договорились возобновить переговоры о статусе «рассеянных островов», пяти островов вокруг Мадагаскара, которые находятся под управлением Франции и на которые с 1973 года претендует Мадагаскар, сообщает Le Figaro.

Известно, что стороны согласились заняться этим вопросом не через судебные органы или международные инстанции, а на двусторонней основе, путем создания совместной комиссии для достижения консенсуса к июню 2020 года.

«Я торжественно и официально прошу президента Франции найти решение для управления или возвращения этих островов Мадагаскару от имени 25 миллионов жителей», — заявил Андри Радзуэлина своему французскому коллеге во время совместной пресс-конференции в Париже.

«Я хочу, чтобы у нас был диалог для достижения общего решения. Мы начнем совместную работу, чтобы прийти к решению», — заявил президент Франции.

Напомним, Франция осуществляет свой суверенитет над пятью островами вблизи Мадагаскара. Они были административно прикреплены к нему, когда большой остров стал французской колонией в 1896 году. На момент обретения Мадагаскаром независимости 26 июня 1960 года эти острова остались под властью Парижа. С 1973 года Мадагаскар официально заявляет о своих правах на эти острова.