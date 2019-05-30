Король Иордании рассказал, когда наступит прочный мир на Ближнем Востоке

Амман, , 08:55 — REGNUM Король Иордании Абдалла II заявил, что прочный мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда будет создано Палестинское государство. Об этом сообщает 30 мая Al Jazeera.

Заявление было сделано во время встречи с советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Монарх также подчеркнул, что государство должно включать в себя территории, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года.

«Его величество подчеркнул необходимость прочного мира на основе согласия двух стран, которое привело бы к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме», — заявил монарх.

Напомним, Джаред Кушнер отправился в турне по Ближнему Востоку с целью поиска поддержки со стороны региональных держав в преддверии саммита в Бахрейна, на котором США должны представить план урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа посетит с визитом Марокко, Иорданию и Израиль