Ближайший соратник Порошенко вышел из его партии

Киев, , 08:29 — REGNUM Близкий друг и бизнес-партнёр экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко вышел из его партии. Об этом Кононенко написал 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому покидаю партийные должности — это мой личный вклад в создание «социальных лифтов» на Украине», — рассказал он.

Кононенко отметил, что остаётся сторонником евроатлантического вектора движения Украины.

Напомним, Игорь Кононенко занимал должность заместителя главы фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде.

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