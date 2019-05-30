Четверг, 30 Мая 2019 года
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Ближайший соратник Порошенко вышел из его партии

Политика

Политик решил дать дорогу молодым

Киев, 30 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Близкий друг и бизнес-партнёр экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко вышел из его партии. Об этом Кононенко написал 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому покидаю партийные должности — это мой личный вклад в создание «социальных лифтов» на Украине», — рассказал он.

Кононенко отметил, что остаётся сторонником евроатлантического вектора движения Украины.

Напомним, Игорь Кононенко занимал должность заместителя главы фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде.

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