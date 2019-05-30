Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ

Киев, , 08:33 — REGNUM Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), опубликованного на сайте ведомства.

Отмечено, что почти 80% нефтепродуктов поставляются в страну из России и Белоруссии, а потому наполнение рынка и цены напрямую зависят «от стабильности поставок горючего из указанных стран».

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Наложенные Москвой ограничения и необходимость поиска других источников поставок отражаются на оптовом рынке нефтепродуктов и могут обернуться ростом розничных цен на топливо, пояснили в АМКУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Киев расширил санкции против России, запретив поставлять туда стеклянную тару и другую продукцию. Российские власти в ответ ограничили поставки Украине угля, бензина и дизельного топлива, а также запретили экспорт многих украинских товаров.

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