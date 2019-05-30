Четверг, 30 Мая 2019 года
08:33:55 МСК

Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ

Политика

80% нефтепродуктов поставляются в страну из России и Белоруссии

Киев, 30 мая 2019, 08:33 — REGNUM  Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), опубликованного на сайте ведомства.

Отмечено, что почти 80% нефтепродуктов поставляются в страну из России и Белоруссии, а потому наполнение рынка и цены напрямую зависят «от стабильности поставок горючего из указанных стран».

Читайте также: Прощальный поклон Порошенко: Украина расширила санкции против России

Наложенные Москвой ограничения и необходимость поиска других источников поставок отражаются на оптовом рынке нефтепродуктов и могут обернуться ростом розничных цен на топливо, пояснили в АМКУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Киев расширил санкции против России, запретив поставлять туда стеклянную тару и другую продукцию. Российские власти в ответ ограничили поставки Украине угля, бензина и дизельного топлива, а также запретили экспорт многих украинских товаров.

Читайте подробнее: Опубликован перечень товаров, запрещенных в торговле с Украиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции Украины в отношении России и контрмеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить