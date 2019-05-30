Оппозиция Малави отказалась признать результаты президентских выборов

Блантайр, Малави, , 08:27 — REGNUM Главная оппозиционная партия Малави выразила протест в связи с результатами президентских выборов, прошедших 21 мая. Члены партии заявляют о различных нарушениях на выборах, передает RFI Kiswahili.

Глава оппозиционной партии «Конгресс Малави» Лазарь Чаквера потребовал ответа властей о явных «нарушениях избирательного закона».

«Сейчас проходят такие выборы, что служащие избирательной комиссии могут использовать специальные чернила и подделать все бюллетени… В их отношении все еще не были приняты меры», — заявил Чаквера.

Чаквера набрал 35,41% голосов. Победивший на выборах президент Питер Мутарика набрал 38,57% голосов.

Во время инаугурации, прошедшей во вторник, 28 мая, Мутарика призвал оппозицию признать поражение и принять участие в совместном развитии страны.

«Пришло время двигаться вперед. Нет времени бороться. Нужно объединиться ради развития страны», — заявил Мутарика перед тысячами своих сторонников на площади Камузу в городе Блантайр.

Президент Мутарика опроверг нарушения на выборах и заявил, что международные наблюдатели признали выборы независимыми и справедливыми.