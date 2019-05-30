Четверг, 30 Мая 2019 года
08:34:26 МСК

Оппозиция Малави отказалась признать результаты президентских выборов

Политика

Победивший на выборах президент Питер Мутарика набрал 38,57% голосов, кандидат от оппозиции набрал 35,41% голосов

Блантайр, Малави, 30 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Главная оппозиционная партия Малави выразила протест в связи с результатами президентских выборов, прошедших 21 мая. Члены партии заявляют о различных нарушениях на выборах, передает RFI Kiswahili.

Глава оппозиционной партии «Конгресс Малави» Лазарь Чаквера потребовал ответа властей о явных «нарушениях избирательного закона».

«Сейчас проходят такие выборы, что служащие избирательной комиссии могут использовать специальные чернила и подделать все бюллетени… В их отношении все еще не были приняты меры», — заявил Чаквера.

Чаквера набрал 35,41% голосов. Победивший на выборах президент Питер Мутарика набрал 38,57% голосов.

Во время инаугурации, прошедшей во вторник, 28 мая, Мутарика призвал оппозицию признать поражение и принять участие в совместном развитии страны.

«Пришло время двигаться вперед. Нет времени бороться. Нужно объединиться ради развития страны», — заявил Мутарика перед тысячами своих сторонников на площади Камузу в городе Блантайр.

Президент Мутарика опроверг нарушения на выборах и заявил, что международные наблюдатели признали выборы независимыми и справедливыми.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить