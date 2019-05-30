Премьер-министр Катара примет участие в саммите стран Персидского залива

Доха, , 08:24 — REGNUM Премьер-министр Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани примет участие в саммите стран Персидского залива, который пройдет в ближайшие выходные. Об этом 29 мая сообщает Al Jazeera.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться вопросы региональной безопасности на фоне растущей напряженности между Ираном и Соединенными Штатами.

«Тот факт, что Саудовская Аравия пригласила на мероприятие Катар говорит о том, что Эр-Рияд серьезно воспринимает рост напряженности в отношениях Ирана и США», — отметил ученый Королевского колледжа Лондона Андреас Криг.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года ряд стран Персидского залива, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма.

Тем не менее, государство было приглашено на саммит в Мекке, что свидетельствует о серьезности ситуации в регионе.

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