Четверг, 30 Мая 2019 года
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Прокуратура Косово намерена отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Политика

Против гражданина РФ намерены возбудить уголовное дело

Приштина, 30 мая 2019, 08:01 — REGNUM  Прокуратура в Косово потребует лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, сообщает портал Insajderi.

«От спецпредставителя Генерального секретаря ООН в Косово я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет», — заявил прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

По его словам, затем он намерен возбудить против российского гражданина уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли в сербские селения на севере края и взяли штурмом баррикаду, сооруженную местными жителями. Несколько десятков человек были задержаны, в том числе гражданин РФ Михаил Краснощёков. Позже он был освобожден.

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