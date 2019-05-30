Власти Косово не позволяют вывезти избитого российского дипломата

Приштина, , 08:12 — REGNUM Косовские власти препятствуют отправке российского сотрудника миссии ООН, пострадавшего при «полицейской спецоперации», на лечение в Белград. Об этом посол России в Сербии Александр Чепурин написал в своем Twitter.

Власти в Приштине до сих пор противятся эвакуации в Сербию Михаила Краснощекова, который 28 мая был зверски избит бойцами спецназа на севере края, отметил он.

«Это находится за пределами человеческого понимания», — подчеркнул посол.

Ранее в российском посольстве сообщили, что получившего травмы Краснощекова переведут в главный госпиталь Сербии — Военно-медицинскую академию в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовские полицейские вторглись в населенные сербами селения на севере края. В ходе «спецоперации» были задержаны десятки человек, в том числе российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. У дипломата травмированы глаз и челюсть. Власти края заявили, что он «мешал» полицейским.

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