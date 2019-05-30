Четверг, 30 Мая 2019 года
08:12:51 МСК

Власти Косово не позволяют вывезти избитого российского дипломата

Политика

У Михаила Краснощекова повреждены глаз и челюсть

Приштина, 30 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Косовские власти препятствуют отправке российского сотрудника миссии ООН, пострадавшего при «полицейской спецоперации», на лечение в Белград. Об этом посол России в Сербии Александр Чепурин написал в своем Twitter.

Власти в Приштине до сих пор противятся эвакуации в Сербию Михаила Краснощекова, который 28 мая был зверски избит бойцами спецназа на севере края, отметил он.

«Это находится за пределами человеческого понимания», — подчеркнул посол.

Ранее в российском посольстве сообщили, что получившего травмы Краснощекова переведут в главный госпиталь Сербии — Военно-медицинскую академию в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовские полицейские вторглись в населенные сербами селения на севере края. В ходе «спецоперации» были задержаны десятки человек, в том числе российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. У дипломата травмированы глаз и челюсть. Власти края заявили, что он «мешал» полицейским.

Читайте также: Власти Косово заявили, что задержанный дипломат из РФ «мешал полиции»

Читайте ранее в этом сюжете: Избитый косовской полицией российский дипломат Краснощёков освобождён

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Косово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить