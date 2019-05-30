Экс-министр экономики Украины рассказал о приближающейся катастрофе

Киев, , 08:03 — REGNUM Существующая экономическая политика Украины ведёт страну к катастрофе. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 29 мая в эфире телеканала NewsOne.

Экс-чиновник признал, что угроза дефолта Украины реальна и описал его возможные последствия:

«В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет для Украины катастрофой, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике, мы теперь и идём», — заявил он.

Суслов также заявил, что Запад и МВФ должны списать Украине многомиллиардные долги за её самоотверженную «борьбу с Россией» и движение в ЕС. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что таким образом Украина обеспечивает геополитические интересы Запада, и за это надо платить.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предложил Украине объявить дефолт и перестать жить за счёт иностранных заимствований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко заявил, что в случае дефолта доллар будет стоить 100 гривен, в стране вырастут тарифы и увеличится безработица.

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