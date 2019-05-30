Главы МИД Франции и Германии посетят Киев

, , 08:14 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится со своим немецким коллегой Хейко Маасом в Киев 30 мая 2019 года с первым совместным визитом после выборов президента Украины, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД Франции подчеркнули, что вместе с Германией страна выступает за разрешение конфликта на востоке Украины в так называемом «нормандском формате».

«Встреча с президентом Владимиром Зеленским даст возможность подтвердить свою готовность придать новый импульс переговорному процессу с целью восстановления территориальной целостности Украины через пять лет после начала конфликта», — говорится в заявлении МИД Франции.

Известно, что 31 мая глава МИД Франции встретится с представителями французских компаний для подведения итогов проектов развития на Украине. Напомним, торгово-экономические обмены между Францией и Украиной активизировались в 2016 году. В настоящее время почти 160 французских компаний присутствуют в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против жителей Донбасса, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.

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