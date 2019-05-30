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В посольстве РФ ответили на обвинения США по СНВ-3

Политика

Договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном действует с 2011 года и останется в силе до 2021 года

Вашингтон, 30 мая 2019, 07:45 — REGNUM  Москва отвергает обвинения Вашингтона по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщается на странице посольства РФ в США в Facebook.

«Мы считаем необходимым отметить некоторые открытые искажения фактов, которые вводят публику в заблуждение и создают искаженную картину действительного положения вещей», — говорится в сообщении.

Таким образом в российском посольстве прокомментировали заявления о том, что СНВ-3 якобы помогает России увеличить число боеголовок.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном действует с 2011 года и останется в силе до 2021 года. В документе прописаны условия сокращения каждой из сторон соглашения своих стратегических наступательных вооружений. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора.

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