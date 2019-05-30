Project Syndicate: Японии нужна новая энергетическая политика

Максим Исаев, , 08:30 — REGNUM

После отречения бывшего императора Акихито Япония объявила о начале новой императорской эры Рэйва («Прекрасная гармония»). Но для того чтобы новая эра действительно оправдала своё название, правительство Японии должно последовать примеру инвесторов в энергетику и коммунальные услуги страны и начать отказываться от использования угля, сделав ставку на использование возобновляемых источников энергии, пишет Ян Эрик Согестад в статье для издания Project Syndicate.

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Выбор между разрушающим окружающую среду углём и чистой солнечной или ветровой энергией не должен вызвать у Японии особых сложностей. Неоднократно исследователи доказывали, что технологии улавливания вредных выбросов далеко не соответствует требованиям, необходимым для получения «чистой» угольной энергии. Даже самые высокоэффективные угольные электростанции не соответствуют международным целевым показателям выбросов, что может иметь разрушительные последствия для планеты и благосостояния людей.

Однако в Японии существуют мощные лоббистские группы, связанные с бизнес-группой Keidanren, которые продолжают бороться за возможность использования угля. Правительство Японии, похоже, уступает давлению со стороны этих лоббистских групп. В настоящий момент Япония — это единственная страна G7, которая продолжает увеличивать численность угольных электростанций. В 2017 году в Японии появилось около 45 новых угольных электростанций. Более того, Япония, наряду с Китаем и Южной Кореей, входит в число крупнейших инвесторов в зарубежные угольные проекты.

Однако, даже несмотря на то, что японское правительство продолжает рекламировать мифы о «чистом» угле, частные японские инвесторы больше не хотят вкладывать деньги в уголь. В 2016 году такие корпоративные гиганты, как Mitsui & Co. и Sojitz, ограничили свои инвестиции в уголь, сославшись на экологические проблемы и необходимость поддержки устойчивости бизнеса. Совсем недавно в компании Sojitz заявили о намерении вовсе отказаться от угольных проектов.

Согласно данным Института экономики энергетики и финансового анализа, в 2018 году отказ от угля получил значительный импульс в Японии. Три крупнейшие страховые компании Японии — Dai-ichi Life, Nippon Life и Meiji Yasuda Life — больше не будут предоставлять страховые полисы для угольных проектов. Sumitomo Mitsui Trust Bank стал первым японским банком, прекратившим кредитование строительства угольных электростанций, в то время как другие банки ввели ограничения в отношении подобного финансирования. В декабре 2018 году Mitsubishi Corporation продала свою часть акций двух австралийских угольных шахт, полностью отказавшись от бизнеса, связанного с добычей энергетического угля.

С тех пор ряд коммунальных предприятий, включая Chugoku Electric Power, JFE Steel, Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Idemitsu Kosan и, совсем недавно, Osaka Gas, отказались от своих планов по строительству новых угольных электростанций. В течение последних двух лет строительство 13 из 50 запланированных угольных электростанций было полностью прекращено. Сочетание более жёстких банковских ограничений на финансирование угольных проектов и призывов крупных корпораций к использованию «зелёной энергетики» привело к значительному давлению на инвесторов, считает эксперт Юкари Такамура. Нынешний процесс отказа от угольных проектов может вызвать эффект снежного кома.

Тем временем японское правительство все больше и больше отстаёт от частных инвесторов. Для того чтобы наверстать упущенное, Япония могла бы взять пример с Норвегии, государственный пенсионный фонд которой, так же как и в Японии, является одним из крупнейших в мире, стоимость его активов превышает $1 трлн.

Норвежское министерство финансов недавно объявило о своём намерении высвободить ещё $4 млрд из своих угольных активов, чтобы инвестировать в общей сложности более $20 млрд в возобновляемую энергетику. Данное решение было принято после проведённого анализа, указывающего на то, что к 2030 году глобальный рынок возобновляемых источников энергии вырастет до примерно $4,2 трлн.

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Япония могла бы задействовать возможности своего государственного пенсионного инвестиционного фонда, чтобы последовать аналогичному примеру. Учитывая размеры пенсионных фондов двух стран, а также их широкие международные связи, действия Японии и Норвегии могли бы привести к изменению энергетической политики во всём мире. Политических предпосылок для подобного изменения становится всё больше. В США ряд законодателей упорно работают над тем, чтобы их амбициозные предложения были включены в политическую повестку дня американского правительства. Всё больше сторонников возобновляемой энергетики появляется в ЕС, особенно в Великобритании и Испании.

Япония является мировым инвестиционным гигантом и видным членом международного сообщества. В преддверии саммита G20 в Осаке, который состоится в июне 2019 года, Япония должна начать борьбу с угольными лоббистскими группами, чтобы в конечном итоге взять на себя ведущую роль в рамках отказа от угля и перехода к возобновляемым источникам энергии.