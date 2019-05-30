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Турция намерена разместить американские истребители вне зоны покрытия С-400

Политика

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции»

Вашингтон, 30 мая 2019, 07:27 — REGNUM  Турция планирует разместить американские истребители F-35 вне зоны действия российских С-400, заявил турецкий посол в Соединенных Штатах Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — цитирует РИА Новости посла Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции уже неоднократно заявляли, что заключённый ими контракт на покупку российских ЗРС С-400 будет реализован, а все заявления Вашингтона об опасности этой сделки для Североатлантического альянса — беспочвенны.

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