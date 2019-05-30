Глава КНР откроет в Московском зоопарке павильон панд

Пекин, , 07:23 — REGNUM Павильон с переданными России пандами откроет в Московском зоопарке председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита в РФ. Также китайский лидер будет удостоен звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ), заявил 30 мая на специальном брифинге в Пекине замглавы китайского МИД Чжан Ханьхуэй.

Две панды ранее были переданы Китаем российской стороне для совместных исследований. Животные находятся в Московском зоопарке. Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что «посланцы дружбы запустят в России настоящую пандоманию».

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Присвоение главе КНР почетного научного звания станет ответным шагом российской стороны, так как ранее во время визита в Китай президент РФ Владимир Путин был удостоен звания почетного доктора университета Цинхуа. Кроме того, ожидается подписание сторонами примерно 30 соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Си Цзиньпина в Россию начнется 5 июня и продлится три дня. Китайский лидер примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Приехать на ПМЭФ в качестве главного гостя ему в декабре 2018 года предложил Владимир Путин.

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