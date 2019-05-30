В Оренбуржье внесут изменения в структуру экономблока правительства

Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области изменится структура экономического блока правительства, а решать кадровый вопрос в органах власти чиновники будут совместно с бизнес-сообществом. Об этом на XIX Областной общепромышленной конференции — общем собрании членов Областного союза промышленников и предпринимателей (ОСПП) заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«По поводу отраслевых органов власти подумаем. Сегодня министерство экономического развития отвечает за экономику, за энергетику, за транспорт, инвестиции, промышленность, торговлю. Чего же мы от него хотим, когда все объединили в один громоздкий блок, людей не дали, акценты не расставили. Просто физически невозможно отвечать за такой объем. Мы будем менять структуру, и по кадрам мы с вами обязательно посоветуемся. Кадровая проблема присутствует и у вас на предприятиях, и в органах власти. Будем решать ее вместе. Я для вас абсолютно открыт. Помогать надо предприятиям, которые на уровне, которые понимают рынки. Если мы сегодня не расставим приоритеты, то завтра не будет результата», — подчеркнул Денис Паслер, обращаясь к участникам региональной общепромышленной конференции.

Напомним, 29 мая в Оренбурге прошла XIX Областная общепромышленная конференция. Врио губернатора региона Денис Паслер обсудил с предпринимателями меры по улучшению делового климата и устранению барьеров, препятствующих развитию предприятий и региона в целом.