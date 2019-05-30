В Оренбуржье новую стратегию экономразвития будут ориентировать на бизнес

Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбургской области будет создана новая стратегия экономического развития, в рамках которой дадут оценку каждому предприятию. Об этом на XIX Областной общепромышленной конференции — общем собрании членов Областного союза промышленников и предпринимателей (ОСПП) заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Мы создадим новую стратегию экономического развития, и вы будете участвовать в ее создании. Вы лучше чиновников знаете свои отрасли и направления. Стратегия будет публично обсуждаться. В рамках документа необходимо будет оценить каждое предприятие. У меня есть свое видение по каждой компании. К сожалению, есть предприятия, которые нельзя спасти, и не надо на них тратить ресурсы. Заниматься надо перспективными, важными, нужными проектами. Надо помогать тем, кто открывает новые предприятия, расширять площадки ТОСЭР, потому что они дают развитие и прилегающим территориям», — заявил участникам мероприятия Денис Паслер.

На конференции рассматривались вопросы улучшения делового климата и устранения барьеров, препятствующих развитию предприятий и региона в целом, участия предприятий в реализации нацпроектов.

Руководители предприятий сырьевой, металлообрабатывающей, химической и строительной отраслей в своих выступлениях докладывали о вопросах взаимодействия с региональной и муниципальной властью, о кризисной ситуации на отдельных предприятиях, о недостаточной ориентированности национальных проектов на развитие промышленного производства, о проблеме кадров, низкой производительности и стратегическом подходе к вопросам развития.

«Мы еще не раз встретимся, и, конечно же, нам многое предстоит обсудить и сделать. Многое из сказанного вами справедливо. Есть предприятия, которыми все мы гордимся, — это наша опора и точки роста, которые надо и дальше поддерживать и развивать. Не тогда, когда уже просрочены кредиты и образовались долги по налогам, а сейчас, когда они способны и могут работать и делать следующие шаги в развитии. Ситуация одинаковая, что в промышленности, что в сельском хозяйстве, куда ежегодно направляем 3,5—4 млрд рублей, а оно все хуже и хуже. Это на самом деле к вопросу о стратегии», — сказал Паслер.

Говоря о национальных проектах, врио губернатора отметил, что они направлены на решение других задач, но попутно они раскручивают экономику, и промышленность в частности.

«То, что нужно сегодня промышленности, те запросы и вызовы, которые есть, — это отдельное направление, отдельная программа, отдельная стратегия, которую необходимо разработать в максимально короткие сроки. В ближайшее время мы приступим к этой работе. Просьба к ОСПП — подготовить кандидатуры людей, которые будут в ней участвовать. Нужны профессионалы, компетентные в своих сферах. Разрабатывать основополагающий документ должны люди, понимающие рынки, знающие отраслевые особенности и, главное, видящие перспективы», — резюмировал Денис Паслер.