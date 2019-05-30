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Кедми: для Горького «Человек — звучит гордо», на Западе человек — это ничто

Политика

Ничто, о правах которого будут громко говорить

Москва, 30 мая 2019, 06:43 — REGNUM  Для Запада человек — не более, чем инструмент обогащения и господства, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кедми, беспредельное лицемерие западной цивилизации заключается в полном неуважении к человеку под разговоры о правах человека.

«Человек — это ничто, это инструмент для обогащения, инструмент для прихода к власти, инструмент для удовлетворения потребности тех, кто управляет. Это порождает неуважение к живому человеку и к мёртвому», — заявил Кедми.

По его словам, вся западная цивилизация строится на отрицании слов великого русского писателя Максима Горького, что «Человек — это звучит гордо». Именно эта максима популяризировалась в Советском Союзе и произвела на Кедми наибольшее впечатление.

«На Западе человек был всегда инструмент, раб… Ни живой, ни мертвый он ничего не стоит. Он биологический материал, у которого биологические инстинкты, и у него нет ничего человеческого», — закончил мысль эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тотальное расчеловечивание и порабощение»: Михеев о том, куда ведет Запад

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