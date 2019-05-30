Мэр Якутска ставит вопрос о лишении главы «Водоканала» депутатского мандата

Якутск, , 06:27 — REGNUM Глава столицы Якутии Сардана Авксентьева обратилась к спикеру городской думы Альберту Семёнову с письмом, в котором констатировала возможность возникновения конфликта интересов в законодательном органе. По мнению мэра, к такому развитию событий может привести лоббирование депутатом гордумы и директором АО «Водоканал» Анатолием Кырджагасовым выделения 100 млн рублей из бюджета Якутска на выкуп акций этой компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Текст обращения опубликовало «Якутия.инфо». По мнению Сарданы Авксентьевой, спикер гордумы обязан исключить ситуации, когда депутат «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».

«Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, имущества или каких-либо выгод (преимуществ) лицом или организациями, с которыми лицо связано имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, — напомнила Альберту Семёнову мэр Якутска. — В связи с этим в целях предотвращения конфликта интересов в целях предотвращения конфликта интересов при рассмотрении данного вопроса просим Вас исключить возможность оказания влияния на принятие решения со стороны заинтересованных лиц».

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Сардана Авксентьева уверена, что Анатолий Кырджагасов не должен инициировать покупку акций «Водоканала» мэрией Якутска, поскольку является директором предприятия-выгодоприобретателя. Кроме того, по мнению мэра, он должен был в случае возникновения конфликта интересов уведомить соответствующие органы. Если в отношении такого лица не будут приняты меры, его следует лишить полномочий, считает глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, руководством горадминистрации Якутска принято решение не тратить 100 млн рублей из городского бюджета на выкуп акций АО «Водоканал». По словам главы города Сарданы Авксентьевой, сэкономленные таким образом 100 млн рублей будут направлены на более насущные нужды города, в первую очередь на внутриквартальное благоустройство.

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Политолог Виталий Обедин считает сделку по покупке акций «Водоканала» навязанной городу и абсолютно абсурдной:

«Это не просто странная сделка, это какой-то апогей глупости, — уверен эксперт. — Следите за руками. 2016 год. Республиканское предприятие «Водоканал» приобретает у Якутска сливную станцию — городское имущество, приносящее прибыль (а новенькая сливная станция — это живые деньги: в неё должны сливать отходы, за плату, все фекалки и водовозки города), — за 300 млн рублей. Условия сделки предусматривают, что в течение трех лет город вернёт «Водоканалу» эти 300 млн. — по 100 за раз. У «Водоканала» есть сливная станция, принадлежавшая Якутску, стоимостью 300 млн рублей и, собственно, 300 млн рублей из бюджета города. У города нет станции за 300 млн рублей и есть еще долг в 200 млн рублей перед «Водоканалом» (100 уже выплатили в прошлом году)».