«Украину превратили в отстойник дерьма и отбросов со всего мира»: Кедми

Москва, , 05:36 — REGNUM Украина стала точкой притяжения в свою политику отбросов и сумасшедших со всего мира и постсоветского пространства, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Украину превратили не просто в помойку. Это отстойник всего дерьма, что было на территории бывшего Советского Союза и отсюда, из России, и из Грузии, и из других мест, и собирают еще отбросы со всего мира тоже. Вот приехал этот Михо Саакшвили. Его в дурдом надо посадить, он псих, умственно-неуравновешенный человек. Над ним нельзя смеяться, а Украина смеется», — иронично отметил Кедми.

По его словам, даже Майдан планировался не на Украине, и в нем задействованы не украинские мозги были, а американские. А сам Саакашвили — ни что иное, как порождение американской политики. Самим же американцам сейчас особо не до Украины, поэтому ин неважно особо, кто будет заниматься этой страной.

«То есть это сегодня страна, где самая сильная фигура — жлоб, бандит пахан, руководитель днепропетровской мафии, который сменил на этом посту Павло Лазаренко, который тоже был на этом посту главным бандитом Днепропетровска, а потом он стал премьер-министром Украины, а потом он сидел в американской тюрьме», — отметил эксперт.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, которое было отнято предыдущим президентом Петром Порошенко.