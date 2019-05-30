В Папуа — Новой Гвинее определились с новым премьер-министром

Порт-Морсби, , 05:43 — REGNUM Голосование в парламенте Папуа — Новой Гвинеи выявило претендента на пост премьер-министра страны — им может стать экс-министр финансов Джеймс Марапе, заручившийся поддержкой большинства депутатов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство сообщает, что в настоящее время парламент еще не принял окончательного решения, однако больше половины депутатов пересели на ту сторону, где занимает свое место Марапе. Таким образом, ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил официально подал заявление об отставке генерал-губернатору страны. Решение об уходе он принял после череды отставок в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи официально подал в отставку