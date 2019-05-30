Нижегородских чиновников обучат «информационной безопасности»

Нижний Новгород, , 05:10 — REGNUM Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило открытый конкурс в электронной форме на профессиональную переподготовку государственных гражданских служащих по теме «Информационная безопасность». Начальная цена лота — более 741 тыс. рублей, победителя, который окажет образовательные услуги, определят 25 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обучить планируется 28 человек, общий объём услуги — 502 учебных часа. Стоимость «лота» — 741 454 рубля.

«Обучение должно осуществляется по программе, разработанной образовательной организацией и согласованной с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, — уточняется в техзадании. — Образовательная программа должна включать современные инновационные технологии обучения: видеотренинги, семинары-практикумы с разбором конкретных ситуаций, деловые игры, круглые столы, дискуссии».

Программа будет содержать блок по основам информационной безопасности — от теории до правовых основ, блок по технической защите информации (угрозы и уязвимости автоматизированных информационных систем; классификация технических каналов утечки информации; методы и средства технической защиты информации), блок по комплексно защите объектов информатизации и блок по управлению информационной безопасностью.

Услуга должна быть предоставлена до 30 июня 2020 года по предварительной заявке от департамента государственной гражданской и муниципальной службы управления делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Напомним, регион планирует в рамках приложения, созданного на платформе Vostok, запустить в работу систему гражданского голосования «Город N». Она также позволит жителям за счёт интеграции с системой госуслуги идентифицировать себя, автоматически определит размер отчислений в бюджеты. Помимо этого, технологии блокчейн будут внедрять в разные отрасли, в том числе государственные услуги и сервисы.

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