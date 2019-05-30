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Президент РФ подписал законы о третьей волне амнистии капиталов

Политика

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и в Кодекс об административных правонарушениях

Президент РФ подписал законы о третьей волне амнистии капиталов
Юлия Комбакова © ИА Красная Весна
Капитал

Москва, 30 мая 2019, 04:44 — REGNUM  Пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 16 мая Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, устанавливающих правила проведения в России третьего этапа программы амнистии капитала. Начнётся амнистия с 1 июня текущего года.

Амнистия капиталов касается российских граждан, владеющих счетами в зарубежных банках, а также имеющих за границей бизнес и имущество. Также распространяется действие амнистии и на тех, кто возглавляет контролируемую иностранную компанию.

Все российские граждане из этой категории могут стать участниками программы амнистии капитала. Таким образом они смогут избежать уголовной и налоговой ответственности за владение незадекларированными активами.

Читайте подробнее: Госдума приняла законы о третьей волне амнистии капитала в России

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