Президент РФ подписал законы о третьей волне амнистии капиталов

Москва, , 04:44 — REGNUM Пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 16 мая Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, устанавливающих правила проведения в России третьего этапа программы амнистии капитала. Начнётся амнистия с 1 июня текущего года.

Амнистия капиталов касается российских граждан, владеющих счетами в зарубежных банках, а также имеющих за границей бизнес и имущество. Также распространяется действие амнистии и на тех, кто возглавляет контролируемую иностранную компанию.

Все российские граждане из этой категории могут стать участниками программы амнистии капитала. Таким образом они смогут избежать уголовной и налоговой ответственности за владение незадекларированными активами.

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