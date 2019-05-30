На Украине и в США начались отставки, в РФ обсуждают запреты: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1517.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение SSJ-100 — громкие заявления в России и против неё: Радио REGNUM