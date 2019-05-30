На Украине и в США начались отставки, в РФ обсуждают запреты: Радио REGNUM

Москва, 30 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- В Раде голосование за отставку премьера Украины;
- Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине;
- Спецпрокурор США Мюллер ушёл в отставку;
- В России предложили запретить массовый запуск воздушных шаров;
- Экс-глава минтранса Прикамья получил срок.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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