Путин подписал закон праве людей с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Москва, , 04:26 — REGNUM Закон, позволяющий лицам с такими тяжёлыми заболеваниями как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей, уже проживающих с ними, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 21 мая Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий суду разрешить усыновлять детей, которые уже проживают с тяжелобольным, если это в интересах детей.

Таким образом суду разрешается отступить от положения, которое запрещает становиться усыновителями тем, кто страдает заболеваниями, включенными в утверждённым правительством список.

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