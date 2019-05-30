Четверг, 30 Мая 2019 года
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Путин подписал закон праве людей с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Политика

Уже проживающих с ними

Москва, 30 мая 2019, 04:26 — REGNUM  Закон, позволяющий лицам с такими тяжёлыми заболеваниями как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей, уже проживающих с ними, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 21 мая Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий суду разрешить усыновлять детей, которые уже проживают с тяжелобольным, если это в интересах детей.

Таким образом суду разрешается отступить от положения, которое запрещает становиться усыновителями тем, кто страдает заболеваниями, включенными в утверждённым правительством список.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об усыновлении больными ВИЧ

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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