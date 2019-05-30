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У Службы безопасности президента Украины снова появился глава

Политика

На должность назначен Максим Донец

Киев, 30 мая 2019, 02:47 — REGNUM  Указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.

Напомним, 3 мая 2019 г. президент Украины (на тот момент) Пётр Порошенко уволил с поста глава Службы безопасности президента Юрия Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне президентских выборов на Украине произошли кадровые перестановки. В частности, 24 мая о своей отставке объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте подробнее: Отставка Гройсмана: на Украине могут сформировать «временное правительство»

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
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