Путин подписал закон об эксперименте с голосованием на выборах в Мосгордуму

Москва, , 02:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Провести в городе федерального значения Москве эксперимент по организации по организации и осуществлению электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва», — говорится в положениях закона.

Электронное голосование состоится в одном или нескольких округах, их определит Мосгоризбирком. Для голосования будет использован портал mos.ru и специальное программное обеспечение. Бумажные носители использоваться не будут. Избирательный бюллетень можно будет получить в личном кабинете на сайте.

Возможность традиционного участия в выборах в этих округах сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, в эксперименте планируется участие трёх избирательных округов. Такая информация прозвучала на пресс-конференции с участием представителей Общественной палаты Москвы.

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