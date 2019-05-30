Израильский Кнессет утвердил самороспуск

Иерусалим, , 02:32 — REGNUM Закон о самороспуске принят Кнессетом 30 мая, сообщил спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн.

«За» самороспуск проголосовали 74 депутата, «против» — 45. Эдельштейн отметил, что действующий парламент перед роспуском проведёт ещё два заседания.

Отметим, что на этом же заседании Кнессета были назначены повторные парламентские выборы, которые состоятся 17 сентября. Проведения повторных выборов в Кнессет в истории страны до сих пор не было.

Напомним, самороспуск Кнессета связан с тем, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог создать коалицию в правительстве за 42 дня, которые были у него после парламентских выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом чтении закон о самороспуске Кнессет принял 27 мая. Сегодня, 30 мая, закон был принят во втором и третьем чтении.

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