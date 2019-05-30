Угроза терроризма в Туркестане: «люди привозят войну в голове»

Бишкек, , 02:08 — REGNUM «Теракты делали не люди, вчера перебежавшие границу, а сидящие на местах. Это люди, которые отправились воевать в Сирию или Ирак, вернулись домой и вместо того, чтобы жить нормальной жизнью привезли войну с собой», — сказал эксперт по безопасности, экс-заместитель главы комитета нацбезопаности Киргизии Артур Медетбеков, комментируя ИА REGNUM задержание предполагаемых террористов в Киргизии.

По мнению эксперта, боевые действия которые «раньше охватывали Ближний Восток перемещаются в Центральную Азию. И именно на этом регионе сосредоточено внимание командиров Исламского государства*».

«На сегодняшний день пограничные войска Киргизии, Таджикистана и Узбекистана не только готовы отразить попытки прорыва террористов, но и при необходимости нейтрализовать предполагаемые бандформирования на территории соседнего Афганистана».

Медетбеков уверен, что все страны региона «имеют более подготовленный личный состав и вооружение, чем раньше и готовы достойно ответить противнику. В этом странам Центральной Азии постоянно помогала Россия — наш стратегический партнер и союзник».

"Поэтому сегодня ставить вопрос: «А сможем мы или не сможет нейтрализовать угрозу в виде бородаче на границе?», как минимум, некорректно. Вопрос должен быть в другом — как нейтрализовать внутреннюю угрозу терроризма и экстремизма», — подчеркнул эксперт.

Собеседник пояснил, что нужно знать «насколько эффективны меры, проводимые союзными государствами по борьбе с международным злом».

"На территории стран Центральной Азии есть спящие террористические ячейки, которые могут проснуться у любой момент. Такие скрытые группы есть по всему миру, даже великие державы как России и США не смогли избежать этой проблемы. Об этом говорят угрозы терактов в этих странах и свершившихся трагедий, в результате которых погибли люди.

Это делали не люди, вчера перебежавшие границу, а сидящие на местах и участвующие в планомерное и хорошо продуманной подготовительной работе. Это люди, которые отправились воевать в Сирию или Ирак, вернулись домой и вместо того, чтобы жить нормальной жизнью привезли войну с собой. В своей голове».

Офицер подчеркнул, что за большинством вернувшихся граждан «ведется наблюдение, но есть молодые люди, которые уезжали и возвращались по поддельным документам, использую обходные пути и вот именно их очень сложно отследить».

"И может быть именно сейчас, в эту минуту, вербовщики террористов обрабатывают очередную жертву. Такие люди и составляют главную опасность. Главную, потому, что она скрыта. От открытых прорывов или противостояний на границе можно защититься, а во борьба со скрытым злом намного сложнее», — резюмировал Артут Медетбеков.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ