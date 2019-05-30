Демократы Конгресса США рассуждают об импичменте Трампу

Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Импичмент американскому президенту Дональду Трампу намерена инициировать Демократическая партия США в Палате представителей американского Конгресса, передаёт CNN.

После объявления спецпрокурора Роберта Мюллера об уходе в отставку, демократы в очередной раз высказались на тему того, что Трампу нужно объявить импичмент.

По словам главы юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролда Надлера, парламенту «приходится реагировать на преступления, ложь и другие проступки президента Трампа». Надлер подчеркнул, что закон нельзя нарушать никому.

«Относительно импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать», — заявил Надлер.

Как отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, нужен «железный» аргумент против Трампа, чтобы даже его однопартийцам нечем было возразить. Она подчеркнула, что и президент не может избежать правосудия.

Напомним, Мюллер объявил об отставке 29 мая. Комментируя расследование, которое проводила его команда в отношении Трампа и «руки Москвы» на выборах 2016 года, он сказал, что сговора не было, но «вмешательство» было.

При этом спецпрокурор отметил, что в США не принято обвинять действующего президента в совершении федерального преступления. Поэтому, руководствуясь правилами американской юстиции, он не даже и не рассматривал возможность выдвижения обвинений против Трампа. За эту фразу и «зацепились» демократы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя это заявление Мюллера, Трамп подчеркнул, что дело закрыто.

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