Видео «бенифиса» Саакашвили в Киеве появилось в сети

Киев, 30 мая 2019, 01:41 — REGNUM Видео приезда бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину опубликовано на сайте YouTube.
Напомним, Саакашвили, которому украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство, вернулся на Украину. В «Борисполь» (Киев) он прилетел вечером 29 мая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя приём, который ему оказали в Киеве, он заявил, что его «многие любят в этой стране».
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