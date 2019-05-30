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Видео «бенифиса» Саакашвили в Киеве появилось в сети

Политика

Возвратившегося политика окружили журналисты

Видео «бенифиса» Саакашвили в Киеве появилось в сети
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, 30 мая 2019, 01:41 — REGNUM  Видео приезда бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину опубликовано на сайте YouTube.

Напомним, Саакашвили, которому украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство, вернулся на Украину. В «Борисполь» (Киев) он прилетел вечером 29 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя приём, который ему оказали в Киеве, он заявил, что его «многие любят в этой стране».

Читайте подробнее: Саакашвили уверен, что на Украине его все любят

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский ещё пожалеет, что вернул гражданство Саакашвили – эксперт

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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