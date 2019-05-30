США угрожают Евросоюзу санциями за Иран

Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа пригрозила ввести санкции против Великобритании, Германии и Франции, если эти страны запустят механизм совместных расчетов с Ираном, сообщает агентство Bloomber со ссылкой на письмо заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

Согласно письму, страны, причастные к созданию INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент для поддержки торговых обменов») системе взаиморасчетов, позволяющей обходить антииранские санкции США, будут исключены из американской финансовой системы.

Один из источников агентства поделился, что письмо является предупреждением для лиц, связанных с INSTEX. Американский минфин подтвердил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против организаций, ведущих торговлю с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты отключили Иран от системы SWIFT, что осложнило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

В январе 2019 года Великобритания, Франция и Германия объявили о создании специального механизма расчетов, позволяющего торговать с Ираном в обход санкций. С такими целями в этих странах была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.

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